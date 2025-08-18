Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Meloni incontra a Washington Zelensky, Rutte e i leader europei, le immagini degli abbracci – Il video

18 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Washington il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e gli altri leader europei, fra cui la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. I leader discuteranno del conflitto russo-ucraino e delle possibili soluzioni di pace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

