Meloni a Washington: Contenti che su garanzie di sicurezza Ucraina si parta da proposta italiana – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “Non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace per garantire giustizia”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington per discutere con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul conflitto ucraino-russo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev