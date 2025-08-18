Trump alla Casa Bianca con Zelensky: Non c'è bisogno di un cessate il fuoco – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “Non credo che ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Ho fatto accordi senza menzionare il cessate il fuoco. So che potrebbe essere una buona idea, posso anche capirne il motivo strategicamente. Beh, sai, un Paese o l'altro non lo vorrebbe perchè così ricostruiscono, ricostruiscono e ricostruiscono.” Così il Presidente statunitense Donald Trump, insieme al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca. Courtesy: the White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev