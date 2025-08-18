Zelensky incontra a Washington Von der Leyen, Rutte Meloni e i leader Ue, le immagini degli abbracci – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra a Washington il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e gli altri leader europei, fra cui la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro del Regmo Unito Keir Starmer. I leader discuteranno del conflitto russo-ucraino e delle possibili soluzioni di pace. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev