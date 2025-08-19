"Abito favoloso", "Lei indossa sempre lo stesso". Siparietto Zelensky-cronista che lo criticò – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 e andato in scena alla Casa Bianca il siparietto, poi divenuto virale sui social, tra il Presidente ucraino Zelensky e il giornalista che lo criticò duramente durante l'incontro dello scorso febbraio, quando Zelensky indossava la sua t-shirt militare e poi fu accusato di ingratitudine verso gli Usa dal vicepresidente Jd Vance. "Oggi indossa un abito favoloso, le sta molto bene", ha commentato il cronista, Brian Glenn di Real America’s Voice. "Vede, io sono cambiato, mentre lei indossa sempre lo stesso abito", ha replicato Zelensky, suscitando le risate dei presenti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev