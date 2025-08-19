Zelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 “Siamo pronti per un bilaterale con Putin. Successivamente si terrà un trilaterale anche con gli Stati Uniti. Ho il sostegno di tutti i leader europei. So che soltanto a livello di leader possiamo risolvere le questioni più dolorose di questa guerra. Quella delle eventuali concessioni territoriali è una questione che lasceremo tra me e Putin”. Così Zelensky dopo l'incontro alla Casa Bianca con Trump e i leader Ue. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev