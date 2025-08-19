Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin" – Il video

19 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 “Siamo pronti per un bilaterale con Putin. Successivamente si terrà un trilaterale anche con gli Stati Uniti. Ho il sostegno di tutti i leader europei. So che soltanto a livello di leader possiamo risolvere le questioni più dolorose di questa guerra. Quella delle eventuali concessioni territoriali è una questione che lasceremo tra me e Putin”. Così Zelensky dopo l'incontro alla Casa Bianca con Trump e i leader Ue. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

2.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

5.

Giornalista a Zelensky: E' favoloso con quel vestito non lo cambia mai, la replica: Anche lei uguale – Il video