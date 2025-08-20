Guerra Ucraina, Costa: Priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni – Il video

(Agenzia Vista) Lisbona, 20 agosto 2025 “La priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni in Ucraina. L’Ue ha abbandonato le richieste di un cessate il fuoco in Ucraina e chiede invece alla Russia di fermare le uccisioni. Che lo chiamiamo cessate il fuoco o tregua è secondario”. Lo dice il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in una conferenza stampa a Lisbona. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev