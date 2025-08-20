Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

La Casa Bianca lancia il suo account ufficiale su TikTok. L'app è ancora a rischio ban negli Usa – Il video

20 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 La Casa Bianca ha aperto un account ufficiale sulla app di proprietà cinese TikTok. Una legge federale che impone la vendita o il divieto di TikTok per motivi di sicurezza nazionale doveva entrare in vigore il giorno prima dell'insediamento di Trump, il 20 gennaio, ma il tycoon ha sospeso il divieto e prorogato la scadenza entro la quale dovrà trovare un acquirente non cinese. Il nuovo termine è previso per la metà di settembre. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

2.

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

3.

Nitag, scoppia il caso sull’azzeramento della commissione vaccini. Salvini contro Schillaci: «Al ministero qualcosa non va»

4.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

5.

Il ministro Matteo Piantedosi sull’utilizzo del taser: «Strumento imprescindibile, le polemiche vanno respinte»