La Casa Bianca lancia il suo account ufficiale su TikTok. L'app è ancora a rischio ban negli Usa – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 La Casa Bianca ha aperto un account ufficiale sulla app di proprietà cinese TikTok. Una legge federale che impone la vendita o il divieto di TikTok per motivi di sicurezza nazionale doveva entrare in vigore il giorno prima dell'insediamento di Trump, il 20 gennaio, ma il tycoon ha sospeso il divieto e prorogato la scadenza entro la quale dovrà trovare un acquirente non cinese. Il nuovo termine è previso per la metà di settembre. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev