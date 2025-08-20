Trump: "Washington era il posto più pericoloso al mondo". Zelensky lo guarda sorpreso – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 C'è semplicemente una grande disonestà da parte della stampa e penso che sia per questo che ha perso credibilità. Ad esempio con Washington, siamo passati dal posto più pericoloso al mondo a un posto dove ora gli amici mi chiamano, i democratici mi chiamano e dicono: "Grazie, mia moglie ed io siamo andati a cena fuori ieri sera per la prima volta in quattro anni. E Washington DC è sicura. E lo hai fatto in quattro giorni”. Penso che la gente se ne renda conto, ma la stampa dice che sono un dittatore che sta cercando di prendere il potere. No. Tutto quello che voglio è sicurezza per la nostra gente. Le persone che non sono andate a cena fuori a Washington per due anni stanno uscendo. E i ristoranti sono più affollati che mai", così Trump parla di Washington, la Capitale Usa, con Zelensky alla Casa Bianca. Il Presidente Ucraino lo guarda sorpreso. Whie House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev