Arriva la dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi, Šefčovič: Tariffe al 15% su farmaci e auto – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 agosto 2025 "Abbiamo chiarito agli Stati Uniti che non erano in discussione modifiche alla nostra regolamentazione digitale, ovvero alla legge sui mercati digitali e alla legge sui servizi digitali. L’Unione europea avrà tariffe significativamente meno alte di altri Paesi. Abbiamo preservato l’autonomia normativa europea dall’inizio alla fine. Si tratta di un accordo strategico serio che evita una guerra commerciale e la perdita di quasi cinque milioni di posti di lavoro in Europa, molti dei quali nelle piccole e medie imprese", lo ha ha sottolineato in conferenza stampa il commissario delegato al Commercio, Maroš Šefčovič, dopo la dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev