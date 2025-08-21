Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

Da qualche giorno in Puglia, la leader di FdI è andata in visita a un allevamento e si è fermata a cenare in una masseria

È tempo di vacanze anche per la premier Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia si sta godendo qualche giorno di relax in Puglia e ieri sera si è recata in visita a un allevamento di cani vicino a San Giovanni Rotondo. «Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?», le chiede divertito in un video il 28ene Aldo Mondelli. Lei, fino a quel momento completamente presa da un cucciolo di cane corso grigio, si gira verso la telecamera e risponde: «Il cane corso italiano». Poi non resiste alla tentazione e torna ad accarezzare l’animale.

Le vacanze in Puglia con la figlia e l’ex compagno Giambruno

La terza settimana di agosto ha permesso alla presidente del Consiglio di tirare il fiato e rifugiarsi in una località che al momento rimane top secret. Secondo quanto riferisce Ansa, risiederebbe in una villa privata non lontana da Locorotondo, in Valle d’Itria. Qui sarebbe in compagnia ovviamente della figlia Ginevra ma anche dell’ex compagno Andrea Giambruno e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che si è portato dietro l’intera famiglia. Ieri sera, però, la visita all’allevamento di cani è stata una missione solitaria della premier, che poi ha anche cenato nella masseria della famiglia Bocci.