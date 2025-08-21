Guterres (Onu): "Fondamentale l'immediato cessate il fuoco a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 21 agosto 2025 "È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ed evitare le morti e le distruzioni di massa che un'operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente. Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Ogni costruzione di insediamenti è una violazione del diritto internazionale". Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a Yokohama. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev