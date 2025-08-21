Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Guterres (Onu): "Israele fermi nuovo insediamento in Cisgiordania" – Il video

21 Agosto 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Giappone, 21 agosto 2025 "È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ed evitare le morti e le distruzioni di massa che un'operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente. Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Ogni costruzione di insediamenti è una violazione del diritto internazionale". Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a Yokohama. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

2.

Nitag, scoppia il caso sull’azzeramento della commissione vaccini. Salvini contro Schillaci: «Al ministero qualcosa non va»

3.

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

4.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»