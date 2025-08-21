Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Kamala Harris lancia il suo libro sulla campagna elettorale '107 days': Uscirà in 23 settembre – Il video

21 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista Usa, 1 agosto 2025 "Poco più di un anno fa ho lanciato la mia campagna per la presidenza degli Stati Uniti. 107 giorni in cui ho viaggiato per il Paese, lottando per il nostro futuro. La campagna presidenziale più breve della storia moderna. La posta in gioco era alta e profondamente importante per me e per tanti di voi. Da quando ho lasciato l'incarico, ho passato molto tempo a riflettere su quei giorni, parlando con il mio team, la mia famiglia, i miei amici e mettendo insieme i miei pensieri. In sostanza, ho scritto un diario che è questo libro, un resoconto del dietro le quinte di quei 107 giorni. Credo che sia utile condividere ciò che ho visto, ciò che ho imparato e ciò che so che sarà necessario per andare avanti. Non smetterò mai di lottare affinché il nostro Paese rifletta il meglio dei suoi ideali, sempre a nome del popolo. Quindi, grazie di aver lottato con me. Vi sarò per sempre grata e non vedo l'ora di rivedervi là fuori", lo ha detto Kamala Harris in un messaggio sui social. Kamala Harris Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

