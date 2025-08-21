Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Kamala prepara il tour del suo '107 days': "Il libro sulla campagna elettorale più breve mai vista" – Il video

21 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 21 agosto 2025 "107 giorni è il mio resoconto schietto e personale della campagna presidenziale più breve della storia moderna. Nei prossimi mesi viaggerò nel nostro Paese per condividere momenti dietro le quinte, lezioni apprese e il modo in cui possiamo continuare ad andare avanti insieme. Ci vediamo là fuori". Lo dice Kamala Harris sui social. Kamala Harris Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

