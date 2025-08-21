Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Ucraino fermato in Italia per esplosione Nord Stream, Ministra tedesca: Successo investigativo – Il video

21 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Germania, 21 agosto 2025 "Ieri la Procura federale ha ottenuto un successo impressionante nelle indagini. Ha fatto arrestare in Italia uno dei presunti ideatori dell'esplosione esplosiva del Nordstream 2. Dopo tre anni di meticoloso lavoro investigativo, si tratta di un successo investigativo davvero impressionante. Ciò dimostra che in Germania disponiamo di eccellenti investigatori e a questo punto vorrei semplicemente ringraziarli. Che impatto può avere questo sul rapporto tra Berlino e Kiev? Siamo fermamente dalla parte politica dell'Ucraina. Da tre anni la Russia conduce una terribile guerra di aggressione contro l’Ucraina. Siamo dalla parte dell’Ucraina. Continueremo a stare dalla parte dell’Ucraina". Così la Ministra della giustizia tedesca Stefanie Hubig dopo l'arresto di un ucraino in Italia accusato di aver fatto esplodere il gasdotto Nord stream. Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

2.

Nitag, scoppia il caso sull’azzeramento della commissione vaccini. Salvini contro Schillaci: «Al ministero qualcosa non va»

3.

Vertice a Washington, il fuori onda di Meloni a Trump: «Io non voglio mai parlare con la stampa italiana»- Il video

4.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»