Ucraino fermato in Italia per esplosione Nord Stream, Ministra tedesca: Successo investigativo – Il video

(Agenzia Vista) Germania, 21 agosto 2025 "Ieri la Procura federale ha ottenuto un successo impressionante nelle indagini. Ha fatto arrestare in Italia uno dei presunti ideatori dell'esplosione esplosiva del Nordstream 2. Dopo tre anni di meticoloso lavoro investigativo, si tratta di un successo investigativo davvero impressionante. Ciò dimostra che in Germania disponiamo di eccellenti investigatori e a questo punto vorrei semplicemente ringraziarli. Che impatto può avere questo sul rapporto tra Berlino e Kiev? Siamo fermamente dalla parte politica dell'Ucraina. Da tre anni la Russia conduce una terribile guerra di aggressione contro l’Ucraina. Siamo dalla parte dell’Ucraina. Continueremo a stare dalla parte dell’Ucraina". Così la Ministra della giustizia tedesca Stefanie Hubig dopo l'arresto di un ucraino in Italia accusato di aver fatto esplodere il gasdotto Nord stream. Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev