Dazi Usa, Fumarola (Cisl): "Il 15% è meglio del 50%, ma serve intervento Ue per proteggere imprese" – Il video
(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Come abbiamo già detto altre volte, noi siamo assolutamente contrari ai dazi perché creano problemi alle imprese, creano problemi ai lavoratori, creano problemi all'economia e alle filiere del nostro paese. Certo, un dazio al 15% è meglio che dazi al 50%. Noi continuiamo a dire che c'è bisogno che si continui ad intervenire sull'Europa perché l'Europa deve occuparsene. Il nostro governo lo deve fare attraverso l'Europa. Continuiamo a sostenere che bisogna assolutamente proteggere le imprese, bisogna proteggere il lavoro e bisogna trovare nuovi sbocchi commerciali per non dipendere da situazioni di questo tipo" così la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, a margine della sua partecipazione al meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev