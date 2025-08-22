Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Fumarola (Cisl): "I salari possono crescere se si cambiano i contratti collettivi" – Il video

22 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "I salari crescono se si rinnovano i contratti pubblici e privati, se si interviene sul cuneo fiscale, noi coglieremo l'opportunità della nuova manovra per chiedere di continuare su questo passo. Dobbiamo però avere attenzione a salari e pensioni, chiediamo di intervenire sul ceto medio e famiglie perché sono state le più colpite in questi anni difficili, ma il ceto meglio e le famiglie sono quelle che più di altri hanno sofferto" così la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, a margine della sua partecipazione al meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

