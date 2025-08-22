Giuli al Meeting di Rimini: I soldi per la cultura non basteranno mai – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "È potentissimo dire de-statalizzare la cultura, perchè noi siamo uno Stato fiscale, in cui il cittadino che paga le tasse ha diritto di pretendere dei servizi. Dove manca lo stato fiscale, ci sono i dispotismi, quindi il cittadino non può pretendere i diritti ma ad esempio da una casa regnante a decidere in tal senso. Per quanto riguarda la cultura, è vero che i soldi non basteranno mai, nonostante se ne dispongano sempre di piùper il settore", così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Meeting di Rimini al panel "De-statalizzare la cultura". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev