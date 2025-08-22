Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Meeting Rimini, il messaggio di Papa Leone XIV: Troppo dolore innocente, ricostruire dalle macerie – Il video

22 Agosto 2025 - 15:45
(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 “Non possiamo più permetterci di resistere al Regno di Dio, che è un Regno di pace”. E dove i responsabili degli Stati e delle Istituzioni internazionali “sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia”. Lo scrive Papa Leone XIV al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, nel messaggio per il 46. mo Meeting per l’amicizia fra i popoli. il messaggio è stato letto dal Presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, all'apertura dell'evento. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

