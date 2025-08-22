Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Mezzo pesante prende fuoco sulla A29 a Trapani, squadre Anas riaprono traffico in meno di 45 minuti – Il video

22 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Sicilia, 22 agosto 2025 A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato ed intraversato sulla carreggiata prendendo successivamente fuoco, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico al km 70,500 ed in entrambe le direzioni (località Gibellina TP) per consentire le operazioni di soccorso. In 30 minuti il personale Anas in servizio ha aperto un bypass provvisorio in direzione Mazara del Vallo e in meno di 45 minuti il traffico è stato sbloccato in entrambe le carreggiate rendendo il tratto di autostrada interessato da incidente transitabile in corsia di marcia verso Mazara e in corsia di emergenza verso Palermo. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Grazie all'intervento rapido del personale Anas è stato possibile fluidificare il traffico ed evitare il formarsi di lunghe code in un giorno di controesodo. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

