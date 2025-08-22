Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Mondiali 2026, Trump a fianco di Infantino solleva la coppa: "Posso tenerla?" – Il video

22 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2025 Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha portato la coppa alla conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca in cui è stato annunciato che il sorteggio dei Mondiali avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha spiegato: "Solo i presidenti della Fif, i capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori.” Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Trump: “E siccome Lei è un vincitore, naturalmente può tenerla anche Lei”. Il Presidente Usa ha quindi preso in mano il trofeo e ha commentato: “È piuttosto pesante", poi ha aggiunto scherzando: "Posso tenerla?”. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

3.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

4.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»