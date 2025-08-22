Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Prandini (Coldiretti): In Italia 5,7 milioni in difficoltà. Libertà significa non dipendere da altri – Il video

22 Agosto 2025
(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Il primo elemento di libertà è rendere le persone non obbligate a dover dipendere da qualcun altro. Un quarto dei 5,7 milioni in difficoltà sono ragazzi: significa pregiudicare loro la possibilità di una vita adeguata. Per quanto riguarda il cibo, bisogna semplificare la legislazione per evitare lo spreco alimentare e aiutare le persone in difficoltà". Lo ha detto Ettore Prandini di Coldiretti al Meeting di Rimini, durante il panel "Contro la miseria serve un nuovo patto sociale". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

