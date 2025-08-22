Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Rutte (Nato): Servono solide garanzie di sicurezza per Kiev dall'Europa e dagli Usa – Il video

22 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 22 agosto 2025 "Saranno essenziali solide garanzie di sicurezza, ed è su questo che stiamo lavorando in modo che quando arriverà il momento di partecipare a quell'incontro bilaterale, avrete alle spalle la forza inconfondibile degli amici dell'Ucraina, a garanzia che la Russia rispetterà qualsiasi accordo e non tenterà mai più di impossessarsi di un chilometro quadrato dell'Ucraina, lo dichiara il segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante una conferenza stampa in occasione della sua visita a Kiev, affiancato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

