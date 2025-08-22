Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Tom Fletcher (Onu): "A Gaza carestia, a rischio 132.000 bimbi" – Il video

22 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 22 agosto 2025 La carestia a Gaza è interamente provocata dall'uomo e le vite di 132.000 bimbi sotto i cinque anni sono a rischio a causa della malnutrizione. Il tempo del dibattito e dell'esitazione è passato, la fame è presente e si sta diffondendo rapidamente. Per il bene dell'umanità, fateci entrare nella Striscia. Facciamo arrivare cibo e altri rifornimenti senza impedimenti e nella quantità massiccia richiesta. È troppo tardi per troppi, ma non per tutti a Gaza". Lo ha detto il responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, leggendo i dati del rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

3.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

4.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»