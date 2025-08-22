Tom Fletcher (Onu): "A Gaza carestia, a rischio 132.000 bimbi" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 agosto 2025 La carestia a Gaza è interamente provocata dall'uomo e le vite di 132.000 bimbi sotto i cinque anni sono a rischio a causa della malnutrizione. Il tempo del dibattito e dell'esitazione è passato, la fame è presente e si sta diffondendo rapidamente. Per il bene dell'umanità, fateci entrare nella Striscia. Facciamo arrivare cibo e altri rifornimenti senza impedimenti e nella quantità massiccia richiesta. È troppo tardi per troppi, ma non per tutti a Gaza". Lo ha detto il responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, leggendo i dati del rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev