Trump a guardia Nazionale Washington: Vi ho portato hamburger cucinati alla Casa Bianca e pizza – Il video

22 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 agosto 2025 "Vi ho portato gli hamburger cucinati nelle cucine della Casa Bianca e la pizza comprata in un ottimo posto, perché nelle nostre cucine non siamo attrezzati per fare la pizza. Mangerò con voi, poi torneremo a cacciare i criminali che hanno reso le strade di Washington insicure", così Donald Trump tra gli uomini della Guardia Nazionale al lavoro per la sicurezza delle strade di Washington. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

