Draghi al Meeting di Rimini: Paesi Ue a Washington grande segno di unità, vale molto – Il video

23 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 L'Unione Europea è stata capace di adattarsi nell'emergenza, talvolta andando anche al di là di ogni aspettativa. Siamo stati capaci di infrangere tabù storici quale il debito comune all'interno del programma Next Generation e Unione Europea e di aiutarci l 'un l'altro durante la pandemia. La presenza, per esempio, dei cinque leader di Stati europei e dei presidenti della Commissione del Consiglio europeo", lo ha detto Draghi al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

