Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Infantino porge Coppa del Mondo a Trump: Solo per i vincenti come Lei – Il video

23 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha portato la coppa alla conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca in cui è stato annunciato che il sorteggio dei Mondiali avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha spiegato: "Solo i presidenti della Fif, i capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori.” Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Trump: “E siccome Lei è un vincente, naturalmente può tenerla anche Lei”. Il Presidente Usa ha quindi preso in mano il trofeo e ha commentato: “È piuttosto pesante", poi ha aggiunto scherzando: "Posso tenerla? starebbe bene lì, tra gli angelo d'oro”. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

3.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»

4.

Regionali in Puglia, l’ultimatum di Decaro: «Non mi candido se sono ostaggio di Vendola ed Emiliano»

5.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni