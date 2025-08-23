Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Salvini: "Macron un po' permaloso, ho solo detto che se vuole vada lui in Ucraina" – Il video

23 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Pinzolo, 23 agosto 2025 "Macron è un po' permaloso, mi sembra che l'80% dei francesi vogliano che tolga il disturbo. Tre giorni fa presiedevo degli sfratti di case occupate a Milano. Un giornalista mi ha chiesto cosa pensassi di quel che Macron aveva detto sull'invio di truppe, ho risposto in milanese 'si attacchi al tram'. Non è un insulto. Più di mandare i nostri figli a morire, dovremmo lavorare per la pace. Io sono contrario. E poi ho detto che se è così ansioso di partire, vada lui" così il ministro Salvini, intervenendo a un evento della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

