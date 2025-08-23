Trump con Coppa del Mondo nello Studio Ovale: Posso tenerla? Starebbe bene tra gli angeli d'oro – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha portato la coppa alla conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca in cui è stato annunciato che il sorteggio dei Mondiali avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha spiegato: "Solo i presidenti della Fif, i capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori.” Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Trump: “E siccome Lei è un vincente, naturalmente può tenerla anche Lei”. Il Presidente Usa ha quindi preso in mano il trofeo e ha commentato: “È piuttosto pesante", poi ha aggiunto scherzando: "Posso tenerla? starebbe bene lì, tra gli angelo d'oro”. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev