Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Grate a confine Messico ridipinte di nero? Previene ruggine e rende acciaio caldissimo – Il video

23 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 “Uno strato di vernice nera rende l'acciaio estremamente caldo al sole, scoraggiando i tentativi di arrampicata, aiutando anche a prevenire la ruggine e migliorandone l'aspetto”. Così Donald Trump sulle grate del confine tra Usa e Messico ridipinte di nero. Trump ha attribuito a Noem il merito di aver portato avanti l’idea e lodato l’aspetto del muro dopo essere stato dipinto. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

3.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»

4.

Regionali in Puglia, l’ultimatum di Decaro: «Non mi candido se sono ostaggio di Vendola ed Emiliano»

5.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni