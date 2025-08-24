Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Fava (Inps): "Per la prima volta l'istituto mette i giovani al centro" – Il video

24 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Per la prima volta l'Inps mette i giovani al centro. Il futuro del Paese dipende da loro. A breve le famiglie riceveranno una busta con un qr code, una busta delle poste che darà la possibilità di accedere all'app dell'Inps e accedere ai servizi. Due messaggi chiari: i giovani al centro, come ha detto Sua Santità e noi ci siamo. E in secondo luogo un'agenda per i giovani" così Fava, presidente dell'Inps, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

