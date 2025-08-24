Giorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "La vicenda dello spread e i giudizi positivi delle agenzie di rating internazionali sono elementi misurabili del lavoro" del governo, con risultati positivi per le imprese, le famiglie e le istituzioni finanziarie. Tiro anche un piccolo pizzicotto alle banche che mutuano a condizioni più favorevoli: tutto questo deve tradursi poi alla fine in benefici concreti a favore delle famiglie" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev