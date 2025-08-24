Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie" – Il video

24 Agosto 2025 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "La vicenda dello spread e i giudizi positivi delle agenzie di rating internazionali sono elementi misurabili del lavoro" del governo, con risultati positivi per le imprese, le famiglie e le istituzioni finanziarie. Tiro anche un piccolo pizzicotto alle banche che mutuano a condizioni più favorevoli: tutto questo deve tradursi poi alla fine in benefici concreti a favore delle famiglie" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

4.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni

5.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»