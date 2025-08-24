Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Regionali, Lupi (Noi Moderati): "Troveremo i candidati migliori, come facciamo da 30 anni" – Il video

24 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Si vota il 28 settembre per la Regione Marche. Il nostro candidato è la riconferma di Acquaroli ed è anche una sfida politica importante. Poi si voterà in Calabria e abbiamo anche lì una riconferma importante che è quella del Presidente Occhiuto. E poi si voterà il 12 ottobre in Toscana. Su quello noi moderati, e noi siamo convinti che è il candidato migliore, ma faremo una sintesi, sia il Sindaco di Pistoia Tomasi. Poi avremo le altre Regioni. Campania, Puglia e Veneto. In Campania abbiamo messo, come Noi Moderati, a disposizione anche la candidatura di Mara Carfagna. Quello che noi faremo è, come sempre, una sintesi insieme agli alleati che possa meglio presentare un'unità della coalizione da una parte e dall'altra una credibilità di alternativa di governo. Non si tratta di stabilire se un candidato provenga dal mondo civico o da quello politico, ma di valutare chi sia realmente capace di interpretare una proposta di governo credibile. A mio giudizio c’è bisogno di più politica con la P maiuscola. La definizione delle candidature ci sarà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, confermando la compattezza della coalizione come facciamo da trent'anni" così Maurizio Lupi, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

4.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni

5.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»