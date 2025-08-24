Rocca: "Autonomia tema delicato, ma vanno garantiti gli stessi servizi in tutte le Regioni" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2025 "Il tema dell'autonomia è uno degli aspetti più delicati, per il quale serve un intervento chirurgico e un dialogo costruttivo. La parola solidarietà non deve mai venire meno all'interno del nostro Paese: i servizi devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. L'efficienza deve esserci in tutte le Regioni, ma se l'autonomia deve diventare un strumento soltanto votato a sacrificare i diritti di qualcuno allora vuol dire che stiamo prendendo la strada sbagliata" così il presidente del Lazio, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev