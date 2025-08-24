Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: "Liberati due italiani in Venezuela, lavoriamo per liberarli tutti" – Il video

24 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Allora noi, grazie anche al lavoro della nostra rappresentanza dinamica Caracas, abbiamo ottenuto la liberazione di Amerigo De Grazia, che era detenuto dal 7 agosto 2024, quindi da prima di Trentini. E abbiamo ottenuto anche la liberazione di un'altra cittadina italo-venezuelana, Margherita Paulina Assenza Arteaga, che era stata arrestata invece il 2 ottobre. Quindi continuiamo a lavorare per cercare di liberare tutti gli italiani che sono detenuti. I cittadini italiani sono tutti uguali, quindi lavoreremo affinché tutti quanti possano essere liberati, anche se non è facile" così il Ministro Tajani, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

4.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni

5.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»