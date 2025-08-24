Tajani: "Liberati due italiani in Venezuela, lavoriamo per liberarli tutti" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Allora noi, grazie anche al lavoro della nostra rappresentanza dinamica Caracas, abbiamo ottenuto la liberazione di Amerigo De Grazia, che era detenuto dal 7 agosto 2024, quindi da prima di Trentini. E abbiamo ottenuto anche la liberazione di un'altra cittadina italo-venezuelana, Margherita Paulina Assenza Arteaga, che era stata arrestata invece il 2 ottobre. Quindi continuiamo a lavorare per cercare di liberare tutti gli italiani che sono detenuti. I cittadini italiani sono tutti uguali, quindi lavoreremo affinché tutti quanti possano essere liberati, anche se non è facile" così il Ministro Tajani, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev