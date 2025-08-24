Tajani: Parole di Salvini su Macron? "In politica conta forza delle idee, non violenza delle parole" – Il video
(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Io uso sempre toni calmi, ma bisogna sempre ricordare che la forza delle idee in politica conta più della violenza delle parole. Se si vuole vincere bisogna far vincere la forza delle idee. La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. Se si devono far valere delle ragioni, si vince con la forza delle idee" così il Ministro Tajani arrivando al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev