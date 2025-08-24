Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più" – Il video

24 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "È proprio quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più, è bene prestare attenzione al bene presente nel mondo per non cadere nella tentazione di sentirsi sopraffatti dal mare e dalle violenze", la così il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, nel suo intervento alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

4.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni

5.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»