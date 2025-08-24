Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "È proprio quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più, è bene prestare attenzione al bene presente nel mondo per non cadere nella tentazione di sentirsi sopraffatti dal mare e dalle violenze", la così il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, nel suo intervento alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev