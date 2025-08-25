Fedriga al Meeting di Rimini: Friuli Venezia Giulia cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Oggi ci sono frontiere che si ripresentano in forme nuove, guerre che lambiscono l'Europa, migrazioni di dimensioni epocali, rivoluzioni tecnologiche ed energetiche che irrompono nelle nostre vite e nelle nostre politiche. Il Friuli Venezia Giulia si conferma regione di confine e, al tempo stesso, di connessione tra Adriatico e Mitteleuropa". Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, ieri, un videomessaggio, al panel "Le frontiere dell'Adriatico". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev