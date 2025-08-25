Fedriga: Pensare ad Adriatico come sistema integrato con porti italiani e balcanici complementari – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 “Trieste è tra i poli più avanzati del paese, con laboratori pubblico-privati, start-up biotech e progetti ispirati al paradigma One Health: abbiamo un modello di welfare che unisce coesione e innovazione. Parlare di Adriatico significa anche parlare di identità plurali, che non sono muri ma radici senza le quali non può esserci un dialogo autentico. La storia della Mitteleuropa è fatta di convivenza, apertura pragmatica ed equilibrio tra commercio e diplomazia: l’Adriatico deve essere pensato come sistema integrato in cui i porti italiani, complementari a quelli croati e balcanici, possono diventare piattaforme comuni per logistica e ricerca scientifica. Trasformiamo le differenze in ricchezza comune, ma sempre nel rispetto delle specifiche identità: quest’esperienza può diventare un modello di cooperazione adriatica ed europea”. Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, ieri, un videomessaggio, al panel "Le frontiere dell'Adriatico". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev