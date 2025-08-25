Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Fedriga: Pensare ad Adriatico come sistema integrato con porti italiani e balcanici complementari – Il video

25 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 “Trieste è tra i poli più avanzati del paese, con laboratori pubblico-privati, start-up biotech e progetti ispirati al paradigma One Health: abbiamo un modello di welfare che unisce coesione e innovazione. Parlare di Adriatico significa anche parlare di identità plurali, che non sono muri ma radici senza le quali non può esserci un dialogo autentico. La storia della Mitteleuropa è fatta di convivenza, apertura pragmatica ed equilibrio tra commercio e diplomazia: l’Adriatico deve essere pensato come sistema integrato in cui i porti italiani, complementari a quelli croati e balcanici, possono diventare piattaforme comuni per logistica e ricerca scientifica. Trasformiamo le differenze in ricchezza comune, ma sempre nel rispetto delle specifiche identità: quest’esperienza può diventare un modello di cooperazione adriatica ed europea”. Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, ieri, un videomessaggio, al panel "Le frontiere dell'Adriatico". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

4.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»