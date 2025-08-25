Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Guerra Ucraina, Zelensky: Non vedo concessioni da Mosca – Il video

25 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 25 agosto 2025 "Per quanto riguarda le concessioni della Russia, non ne sono a conoscenza. Non ritengo che le dichiarazioni della parte russa, secondo cui sarebbero pronti a non invadere ulteriormente l'Ucraina, siano concessioni. Non ritengo che il fatto che ci propongano di lasciare i territori che la Russia non controlla sia una concessione”. Lo ha detto il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy in conferenza stampa con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

