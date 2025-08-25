Patuanelli (M5s): Salvini su Macron? "Governo diviso su politica estera, non stupiscono toni forti" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Il Governo italiano è diviso sulla politica estera in tre pezzi e lo dimostra anche la diversa adesione a famiglie europee in Parlamento Europeo. Quindi non è soltanto da oggi che il Ministro Tajani e il Ministro Salvini hanno una dialettica piuttosto aspra e contrapposta rispetto ai temi della politica estera. Non mi sorprendono neanche i toni di Matteo Salvini, perché siamo abituati a quel tipo di linguaggio. Come ho detto prima, credo che non sia soltanto Macron che sta in questo momento sta interferendo in un percorso di pace, ma siano la maggior parte dei leader europei, compresa Giorgia Meloni. Le parole che Matteo Salvini ha rivolto a Macron potremmo rivolgerle tranquillamente anche alla premier" così il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev