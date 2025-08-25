Schillaci: In prossima finanziaria ulteriori risorse per Servizio sanitario nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "L'obiettivo del ministero della Salute e del Governo è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure. Nella prossima finanziaria "ci saranno ulteriori risorse per il Sistema sanitario nazionale, che si aggiungeranno ai quattro miliardi già stanziati". Lo ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio trasmesso in occasione del Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev