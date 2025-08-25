Schillaci in videocollegamento al Meeting di Rimini: Obiettivo è garantire a tutti stesse cure – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 L'obiettivo del ministero della Salute e del governo "è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure. Con una particolare attenzione ai più fragili e ai più deboli". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio trasmesso in occasione del Meeting di Rimini. "Sappiamo tutti che il servizio sanitario nazionale viaggia, purtroppo, con disparità tra alcune regioni, con alcune che funzionano meglio e altre che devono migliorare. Ciò non toglie che il nostro sistema resta un unicum nel panorama mondiale. Non solo per il carattere universalistico, ma anche per la qualità delle cure erogate", ha spiegato Schillaci. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev