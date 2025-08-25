Tajani: Parole di Salvini su Macron? "Nessuna crisi diplomatica con la Francia" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "Non c'è nessuna crisi diplomatica. Con Barrot ci siamo parlati a lungo ieri, abbiamo preparato il G7, oggi abbiamo parlato delle scelte del G7. Mi pare che sia giusto ricordare che le relazioni di politica estera le tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri e i colloqui del presidente del Consiglio con il presidente francese e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti. Io credo che la forza delle idee sia quella che conta. Se si vogliono ottenere dei risultati bisogna puntare sulle idee, anche quando ci sono delle differenze. Non è che anche con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea, però secondo me si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole. Andiamo avanti nella direzione di un confronto" così il Ministro Tajani, in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev