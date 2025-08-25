Trump pianifica invio Guardia nazionale a Chicago: Città con più omicidi da 13 anni consecutivi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 Odio irrompere in una città e poi essere trattato orribilmente da politici corrotti… Date un'occhiata a Washington… Per undici giorni non ci sono stati omicidi. Chicago è un campo di sterminio in questo momento e loro non lo riconoscono. Chicago è la città degli Stati Uniti con il maggior numero di omicidi da 13 anni consecutivi", lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Biacna. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev