El Anouni (Commissione Ue): "Inaccettabile l'uccisione di giornalisti a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 agosto 2025 “L'uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e diversi civili di ieri a Gaza è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti dalle leggi internazionali. Ribadiamo la richiesta a Israele di rispettare il diritto internazionale umanitario e di garantire che questi attacchi siano indagati, e prendiamo atto delle dichiarazioni delle autorità israeliane secondo cui verrà condotta un'indagine approfondita. La sofferenza umanitaria a Gaza ha raggiunto livelli inimmaginabili. terribile". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso di un briefing con la stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev