Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

El Anouni (Commissione Ue): "Inaccettabile l'uccisione di giornalisti a Gaza" – Il video

26 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 agosto 2025 “L'uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e diversi civili di ieri a Gaza è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti dalle leggi internazionali. Ribadiamo la richiesta a Israele di rispettare il diritto internazionale umanitario e di garantire che questi attacchi siano indagati, e prendiamo atto delle dichiarazioni delle autorità israeliane secondo cui verrà condotta un'indagine approfondita. La sofferenza umanitaria a Gaza ha raggiunto livelli inimmaginabili. terribile". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso di un briefing con la stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia