Giansanti (Confagricoltura): Affrontare con serietà il tema della manodopera agricola – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "So che dal Ministero avremo sempre ascolto, ci sono molti temi da affrontare e tra questi c'è il tema della manodopera agricola. A volte è scoraggiante sentire gli agricoltori che hanno possibilità di dare lavoro ma non trovano nessuno". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti, al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev