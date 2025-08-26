Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Giansanti (Confagricoltura): Affrontare con serietà il tema della manodopera agricola – Il video

26 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "So che dal Ministero avremo sempre ascolto, ci sono molti temi da affrontare e tra questi c'è il tema della manodopera agricola. A volte è scoraggiante sentire gli agricoltori che hanno possibilità di dare lavoro ma non trovano nessuno". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti, al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

