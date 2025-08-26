Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Letta: Per rispondere a sfida americana dei dazi servono più unità e integrazione Ue – Il video

26 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 “Il dover combattere una guerra dei dazi con gli Usa è un modo per obbligare l'Europa su una cosa in cui perderanno tutti, perché anche loro perderanno. Solo con i mercati aperti possono guadagnare tutti. Per rispondere a questa sfida c'è bisogno di più integrazione in Europa”. Lo ha detto Enrico Letta al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

