Letta: Per rispondere a sfida americana dei dazi servono più unità e integrazione Ue – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 “Il dover combattere una guerra dei dazi con gli Usa è un modo per obbligare l'Europa su una cosa in cui perderanno tutti, perché anche loro perderanno. Solo con i mercati aperti possono guadagnare tutti. Per rispondere a questa sfida c'è bisogno di più integrazione in Europa”. Lo ha detto Enrico Letta al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev