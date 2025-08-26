Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Matteo Bassetti: Parte della politica specula su vaccini. Chi dice di non farli un povero ignorante – Il video

26 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Genova, 26 agosto 2025 "In questa calda estate c'è una parte dlela politica che specula sui vaccini. Chi dice di non vaccinarsi è un povero ignorante. Ivaccini, insieme ad acqua potabile e antibiotici, sono tra le scoperte che hanno salvato più vite nella storia. Solo contro il morbillo, hanno ridotto la mortalità del 40%. Dividere il Paese su un tema di salute pubblica così cruciale significa mettere a rischio il futuro di milioni di persone". Lo ha detto Matteo Bassetti in un video sui social. ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia