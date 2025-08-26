Matteo Bassetti: Parte della politica specula su vaccini. Chi dice di non farli un povero ignorante – Il video

(Agenzia Vista) Genova, 26 agosto 2025 "In questa calda estate c'è una parte dlela politica che specula sui vaccini. Chi dice di non vaccinarsi è un povero ignorante. Ivaccini, insieme ad acqua potabile e antibiotici, sono tra le scoperte che hanno salvato più vite nella storia. Solo contro il morbillo, hanno ridotto la mortalità del 40%. Dividere il Paese su un tema di salute pubblica così cruciale significa mettere a rischio il futuro di milioni di persone". Lo ha detto Matteo Bassetti in un video sui social. ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev